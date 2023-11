«On sait ce qui va advenir», il lève le voile sur la vente de l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ces dernières heures, les rumeurs ont été nombreuses au sujet de la vente de l'OM. Pablo Longoria, lui même, a dû répondre aux interrogations sur l'avenir de Frank McCourt, qui a démenti ces informations. Mais pour Thibaud Vézirian, cette annonce de l'Américain n'a que très peu d'importance. Il explique les raisons.

Ce mardi, Frank McCourt a tenu à mettre les choses au clair dans les colonnes de La Provence . Le propriétaire de l'OM a annoncé qu'il n'avait pas l'intention de vendre le club. Alors info ou intox ? Pour Thibaud Vézirian, la réponse ne fait pas le moindre doute.

Vézirian réagit à l'annonce de McCourt

« Il y aurait forcément des journalistes qui allaient se rapprocher du clan McCourt pour obtenir un démenti, ou le clan McCourt lui-même allait faire fuiter, faire passer ou diffuser un communiqué de démenti, puisque les informations sur la vente commençaient à être beaucoup trop nombreuses, répandues et de partout » a lâché le journaliste. Selon lui, la vente de l'OM n'est plus qu'une question de temps.

« C'est inéluctable pour l’OM et pour le football français »