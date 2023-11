Vente OM, McCourt… La mise au point de Longoria

Thibault Morlain

Alors que le dossier de la vente de l’OM fait parler depuis plusieurs années maintenant, ces dernières semaines, ça s’emballe à nouveau. Frank McCourt cédera-t-il prochainement le club phocéen ? Alors que certains annoncent une vente imminente, la question a été posée à Pablo Longoria. Le président olympien a donc répondu au sujet d’une vente de l’OM.

L’OM va-t-il prochainement changer de propriétaire ? Si Frank McCourt est aujourd’hui le patron à Marseille, une vente fait énormément parler. Mais voilà que les versions divergent à propos de ce dossier brulant. Pendant que certains annoncent un dénouement imminent et une vente de l’OM prochaine, d’autres apportent des démentis. Pour essayer d’y voir plus clair, RMC a posé la question ce mardi à Pablo Longoria, président de l’OM.

McCourt fortement impliqué à l’OM !

Dans un premier temps, Pablo Longoria a fait passer un message fort sur l’implication de Frank McCourt à l’OM, assurant alors : « En ce moment, avec Frank McCourt, tous ses collaborateurs et le conseil de surveillance du club, on a des discussions chaque semaine, plus de cinq à six heures toutes les semaines. C’est un niveau d’engagement qui est important, bien supérieur à ce qui existe dans d'autres clubs européens. Mais c’est très important que tout le monde prenne conscience de la ferveur du propriétaire, de la ferveur du conseil de surveillance, de la ferveur du directoire du club, dans lequel il y a un président du directoire qui assume la responsabilité de tout ce qui se passe dans le quotidien du club ».

Longoria et la vente de l’OM