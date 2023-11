Une star débarque, l’OM lui fait confiance

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Depuis son arrivée à l’OM cet été, Pierre-Emerick Aubameyang est très loin de son meilleur niveau, avec seulement un but inscrit en Ligue 1. Les supporters phocéens commencent ainsi à perdre patience avec l’ancienne star d’Arsenal et du FC Barcelone, mais au sein du club, on garde espoir à l’idée de le voir s’imposer à Marseille.

Alors qu’Alexis Sanchez a plié bagage à l’issue de son contrat, Pierre-Emerick Aubameyang a de son côté posé ses valises dans la cité phocéenne cet été, apparaissant comme la nouvelle star de l’OM. Mais l’attaquant de 34 ans est encore très loin de répondre aux attentes, avec de grosses difficultés dans le jeu et devant le but, lui qui ne totalise que 5 buts depuis ses débuts, dont une seule réalisation en Ligue 1 au cours de ses 11 apparitions. De quoi le placer sous le feu des critiques.

« Il a la tête dans le sac complet »

Daniel Riolo en a notamment rajouté une couche après la défaite contre le RC Lens (1-0), ne mâchant pas ses mots au moment de revenir sur Aubameyang. « Il a la tête dans le sac complet, c’est à l’image de sa saison », lâchait le journaliste de RMC , du même avis que de nombreux supporters de l’OM.

L’OM garde espoir pour Aubameyang