Vente OM : Un indice lâché par Frank McCourt

Pour Thibaud Vézirian, l'ère Frank McCourt touche à sa fin. Le propriétaire américain devrait passer la main, dans un avenir proche, à des investisseurs saoudiens. Selon lui, le silence du Bostonien, mais aussi celui de Pablo Longoria laissent présager une vente. Et ce n'est pas David Berger, journaliste pour Canal +, qui dira le contraire.

Journaliste pou r Canal +, David Berger a lâché une annonce de taille. Selon le journaliste, Frank McCourt serait prêt à vendre l'OM pour 400M€. En coulisses, des négociations avec des investisseurs saoudiens auraient débuté. Selon le journaliste, il n'est pas impossible qu'un accord soit annoncé avant le mois de janvier. Son confrère, Thibaud Vézirian, a fait le point sur ce dossier.





Vézirian réagit à l'annonce de Berger

« Pablo Longoria devient un nouveau Frank McCourt, il n’y a plus de son, plus de lumière, en privé, j’ai eu David Berger au téléphone, c’est un journaliste très fiable, et il n’est pas là pour le buzz, il n’a pas de réseaux sociaux » a confié Vézirian. Et selon lui, le silence de Pablo Longoria et de Frank McCourt ne fait que confirmer les rumeurs.

Le silence de la direction interroge