L’OM a signé un renfort, c’est «catastrophique» ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que l'OM s'est incliné dimanche soir sur la pelouse du RC Lens, le travail de Gennaro Gattuso est plus que jamais remis en question. Nommé fin septembre sur le banc du club phocéen, le technicien italien se retrouve pointé du doigt, et Daniel Riolo fait partie de ses détracteurs.

Ça va mal à l'OM ! Battue dimanche soir par le RC Lens (1-0), l'équipe de Gennaro Gattuso pointe désormais à la 10e place de Ligue 1, à six points seulement de la lanterne rouge, l'OL. Le club phocéen n'a plus gagné en championnat depuis le 8 octobre, contre Le Havre (3-0), et le bilan de son entraîneur fait déjà couler beaucoup d'encre. Nommé sur le banc de l'OM le 27 septembre dernier pour pallier le départ surprise de Marcelino, Gattuso peine donc à trouver la bonne formule avec sa nouvelle équipe. Et les observateurs se lâchent sur le technicien italien...

« Le bilan est catastrophique depuis qu’il est là »

Dans l'After Foot, sur RMC Sport, Daniel Riolo a sèchement taclé Gennaro Gattuso : « Le bilan est catastrophique depuis qu’il est là. Je n’arrive pas à comprendre réellement ce qu’il a apporté parce qu’on ne peut pas dire qu’avant qu’il soit là et quand il y avait encore Marcelino, l’état d’esprit était mauvais, si dans un premier temps c’est ça qu’il était censé apporter avec sa personnalité. Je vois toujours la même équipe qui a l’air d’avoir de bonnes intentions et de vouloir être protagoniste dans un match. Mais qui au final ne gagne pas ou fait trop peu », estime le consultant.

« Un recrutement raté »