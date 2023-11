Vente OM : Zidane, Arabie saoudite... Le clan McCourt fait son annonce !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ces dernières semaines, les rumeurs ont été relancées concernant l’avenir de l’OM, avec l’annonce d’un rapprochement de l’Arabie saoudite vers le club phocéen, et la possible présence de Zinedine Zidane dans les bagages des repreneurs. Dans l’entourage de Frank McCourt, on se montre toutefois catégorique sur le sujet.

Cela fait désormais plusieurs années que les rumeurs d’une vente imminente de l’OM circulent, le journaliste Thibaud Vézirian persistant notamment dans ses propos. Et il n’est pas le seul à y croire puisque son homologue de Canal +, David Berger, en a rajouté une couche sur le sujet il y a quelques jours. « En coulisses, ça s'active pour la vente du club, un sujet dont on parle très peu, et pourtant, elle se rapproche de plus en plus », a-t-il lâché à l’antenne, citant lui aussi l'Arabie Saoudite comme repreneur, une opération estimée à 400M€, avec une enveloppe mercato qui s’élèverait à 200M€.



Zidane à l’OM avec l’Arabie saoudite ?

Quelques semaines auparavant, c’est France Bleu Provence qui mettait son grain de sel dans le feuilleton, assurant que Zinedine Zidane avait donné son accord à l’Arabie saoudite pour débarquer à l’OM comme manager général si le rachat était bouclé. Le Français, enfant de Marseille, est libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid en mai 2021. A en croire ces différentes sources, le club phocéen serait donc sur le point d’entrer dans une nouvelle dimension, mais dans l’entourage de Frank McCourt, on réfute toujours ces affirmations.

Son entourage l’affirme, McCourt n’a aucune intention de partir