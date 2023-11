Une star de l’OM victime d’une vengeance complètement folle

Thibault Morlain

Aujourd'hui, Brice Samba fait le bonheur du RC Lens. Mais auparavant, le gardien français a connu d'autres clubs français, à commencer notamment par l'OM. S'il n'a que très peu joué sur la Canebière, Samba a vécu certains moments complètement fous au sein du vestiaire olympien, à commencer notamment par l'énorme vengeance de Joey Barton sur André-Pierre Gignac.

Débarqué à l'OM en provenance du Havre en 2013, Brice Samba sera resté au sein du club phocéen jusqu'en 2017. Une aventure marseillaise loin d'être la meilleure pour le gardien de 29 ans, qui, dans l'ombre de Steve Mandanda, n'aura disputé que 5 matchs en tout sous le maillot de l'OM. Il n'empêche qu'à Marseille, Samba a vécu certains moments complètement fous...

« Ça a pris des proportions incroyables »

A l'occasion d'un entretien accordé au média Carré , Brice Samba a raconté une anecdote de son passage à l'OM. Il a ainsi été question d'une vengeance de Joey Barton sur André-Pierre Gignac, ancienne star du club phocéen aujourd'hui au Mexique. « Mon plus gros fou rire, c’était à l’OM avec Joey Barton et André-Pierre Gignac. Je me souviens que chacun se faisait des blagues et à un moment, ça a pris des proportions incroyables. Gignac a pris le jean de Barton et l’a foutu dans la piscine. Il a dû rentrer en survêtement », a d'abord lâché Samba.

« Barton est venu et à crever les pneus de la Ferrari de Gignac »