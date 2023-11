Pendant que l’OM galère, Dimitri Payet est aux anges

Arnaud De Kanel

L'OM n'y arrive toujours pas cette saison. Dimanche soir, les hommes de Gennaro Gattuso étaient en déplacement sur la pelouse de Bollaert pour y affronter le RC Lens. Dans un choc qui n'a pas tenu ses promesses, les Olympiens se sont de nouveau inclinés et se retrouvent à 11 points du podium. Dans le même temps, Dimitri Payet, poussé de force vers la sortie, a donné la victoire à son club qui sort de la zone rouge pour la première fois depuis son arrivée.

Les choses se compliquent sérieusement pour l'OM. Battu sur le fil par le RC Lens, le club phocéen reste englué en milieu de tableau, à seulement deux petits points du barragiste, Lorient. Et pendant que la crise s'installe à l'OM, Dimitri Payet s'éclate au Brésil.

Payet buteur sur coup-franc en fin de match

Invité à quitter l'OM cet été, Dimitri Payet a trouvé un point de chute assez surprenant. Le milieu offensif s'est engagé avec le club brésilien de Vasco de Gama avec pour objectif de le sauver de la relégation. Auteur d'un splendide coup-franc dans les arrêts de jeu, Payet a permis à son équipe de l'emporter face à l’América-SG (2-1). Ce succès permet à Vasco de Gama de quitter la zone de relégation pour la première fois depuis qu'il est arrivé.

«C’est un but très important»