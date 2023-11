Vente OM : En coulisses, McCourt annonce la couleur !

Thomas Bourseau

Le sujet d’une éventuelle vente de l’OM revient sur le tapis depuis plusieurs semaines avec diverses annonces de différents médias. Cependant, Frank McCourt refuserait toujours de céder la main. Ce serait le message que diffusé par le président Pablo Longoria en interne.

Canal+ est récemment monté dans le train de la vente de l’OM. Par le biais de son journaliste David Berger, la chaîne cryptée a en effet tenu le message suivant sur les rumeurs de rachat de l’Olympique de Marseille par des investisseurs saoudiens. « En coulisses, ça s'active pour la vente du club, un sujet dont on parle très peu, et pourtant, elle se rapproche de plus en plus ».

Zidane prêt à débarquer avec l’Arabie saoudite à Marseille ?

Et ce n’est pas tout. Le grand projet de rachat du club phocéen pourrait inclure l’enfant du pays : Zinedine Zidane ! Le natif de Marseille n’a certes jamais joué à l’OM, mais pourrait se laisser tenter par le fait de prendre les rênes de l’équipe première si jamais un changement de propriétaire était opéré comme Mundo Deportivo le confiait dernièrement. France Bleu Provence a même affirmé que Zidane avait donné son aval.

McCourt ne vendra pas l’OM selon Longoria