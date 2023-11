Il arrive à l’OM, le vestiaire exulte

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Jusqu’à maintenant, la méthode Gattuso peine à faire ses preuves sur le plan comptable du côté de l’OM, l’Italien ne comptant qu’une victoire en Ligue 1 depuis sa nomination. Pour autant, son arrivée se fait ressentir en interne, le vestiaire phocéen ayant été reboosté suite au changement d’entraîneur en septembre dernier.

Nommé en septembre suite au départ surprise de Marcelino, Gennaro Gattuso peine encore à convaincre, lui qui n’a décroché qu’une victoire en Ligue 1 (contre Le Havre, 3-0, le 8 octobre). « L e bilan est catastrophique depuis qu’il est là , lâchait notamment Daniel Riolo dimanche, au micro de RMC , après la défaite à Lens (0-1). Je n’arrive pas à comprendre réellement ce qu’il a apporté parce qu’on ne peut pas dire que l’état d’esprit était mauvais avant qu’il soit là et quand il y avait encore Marcelino. C’est ça qu’il était censé apporter avec sa personnalité dans un premier temps. Je vois toujours la même équipe qui a l’air d’avoir de bonnes intentions et de vouloir être protagoniste dans un match. Mais qui au final ne gagne pas ou fait trop peu. » Pour autant, il y a bien eu du changement depuis l’arrivée de Gattuso.



Gattuso validé par le vestiaire

Comme l’explique RMC , le vestiaire a été reboosté par Gennaro Gattuso, qui a su apporter une bonne ambiance et de la confiance après une période compliquée, marquée par la réunion houleuse entre des groupes de supporters et des dirigeants de l’OM en septembre. Malgré les résultats décevants, Gattuso aurait ainsi la confiance de ses supérieurs pour réussir dans sa mission.

« Les joueurs sortent de l’entraînement avec le sourire »