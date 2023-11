OM : «Le temps était compté» Il en rajoute une couche sur son départ

Thomas Bourseau

Marcelino n’a pas fait long feu à l’OM. Chahuté pour le football qu’il prônait, le coach espagnol a posé sa démission le 20 septembre, deux jours après une réunion houleuse entre supporters et dirigeants. Marcelino est revenu une énième fois sur son départ mouvementé.

Sept matchs officiels. Voici le passage express de Marcelino à la tête de l’effectif de l’OM. Ayant très mal pris les retombées de la confrontation très électrique entre les supporters et certains membres de la direction de l’Olympique de Marseille le 18 septembre dernier, le technicien espagnol a claqué la porte de l’OM.

«C'était une situation choquante»

Cette semaine, Marcelino a une nouvelle fois évoqué ce qui n’allait pas à Marseille selon lui. Mais cette fois-ci, en tant que nouvel entraîneur de Villarreal qui a officialisé son retour lundi soir. « J'ai bien travaillé jusqu'au dernier moment. Je n'ai pas eu de pression ou de problème dans mon travail quotidien. Les gens du club nous ont toujours aidés, les joueurs ont eu la bonne attitude. Le temps était compté, c'était une situation choquante dans le monde du football d'aujourd'hui ».

«Nous devons regarder vers l'avenir et le présent»