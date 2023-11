Vente OM : Longoria craque totalement en coulisses

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela fait désormais quelques semaines que les rumeurs entourant la vente de l'OM s'accélère de manière concrète. Le club phocéen pourrait prochainement passer sous pavillon saoudien, mais pour le moment rien n'est évidemment officiel. Et les rumeurs commencent à agacer Pablo Longoria qui afficherait sa colère en coulisses.

Voilà près de trois ans que Frank McCourt doit affronter les rumeurs de vente de l'OM. Des rumeurs qui ont été plus ou moins sérieuses allant de du duo Ajroudi/Boudjellal à la fameuse annonce de l'arrivée imminente de l'Arabie Saoudite en février 2021. Mais alors que rien ne s'est concrétisé ces derniers mois, tout s'est encore accéléré depuis quelques semaines.

Longoria s'agace des rumeurs de vente

Les rumeurs sont effectivement incessantes et annoncent l'arrivée prochaine de l'Arabie Saoudite avec un projet colossal afin de rivaliser notamment avec le PSG et son propriétaire qatari. Toutefois, selon les informations de L'EQUIPE , ces rumeurs agacent clairement Pablo Longoria qui ne manque pas de le faire savoir en interne. Il faut dire que depuis sa prise de fonction en 2020 lorsqu'il a succédé à Jacques-Henri Eyraud, ce sujet fait parler de façon régulière et cela l'exaspère. D'ailleurs, au micro de RMC mardi soir, le président de l'OM a évoqué la façon dont il gérait ces rumeurs.

«Ce n’est pas une question pour moi»