L’OM galère, il tacle la révolution de Longoria

Hugo Chirossel

En déplacement sur la pelouse du RC Lens dimanche soir, l’OM a concédé sa quatrième défaite de la saison en championnat (1-0). Au-delà du résultat, Sabri Lamouchi a constaté un changement d’attitude chez les Olympiens, en comparaison avec la rencontre face aux Sang et Or en mai dernier. L’ancien Marseillais remet la faute sur les nombreux changements opérés par Pablo Longoria cet été.

Deuxième et troisième à l’issue de la saison dernière, le RC Lens et l’OM se retrouvaient dimanche soir pour un duel du milieu de tableau de Ligue 1. Les deux équipes avaient l’opportunité de se relancer et ce sont les Sang et Or qui en ont profité (1-0). Les Olympiens quant à eux sont dixièmes au classement et à sept points de la quatrième place.

Gattuso débarque, l'OM justifie son choix https://t.co/ylqmaMgH3U pic.twitter.com/n4jKqaQPfy — le10sport (@le10sport) November 15, 2023

«L’OM doit imposer son jeu et ne pas subir celui de son adversaire»

« L’OM est malheureux d’encaisser ce but à la fin du match. Les petits détails ne tournent pas en sa faveur ces temps-ci. L’équipe manque aussi de fluidité et de confiance », estime Sabri Lamouchi auprès de La Provence . « Cet OM-là subit plus que celui de l’an dernier où il imposait son rythme. L’OM doit imposer son jeu et ne pas subir celui de son adversaire. Après, ce n’est pas facile pour les joueurs vu tous les changements qu’il y a eus au club . »

«La moitié de l’équipe a été renouvelée, et l’ensemble manque de confiance»