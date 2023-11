Vente OM : Il l’annonce, la machine est lancée !

Thomas Bourseau

L’OM pourrait-il rapidement passer sous pavillon saoudien ? Le propriétaire Frank McCourt continuerait de démentir en coulisses. Néanmoins, les informations de divers médias commencent à concorder et un ancien professionnel de Ligue 1 affirme que cette situation devrait à un moment donné se décanter. Explications.

En 2016, Frank McCourt rachetait l’OM et le Champions Project était lancé. Le projet n’a pas abouti, du moins pour le moment, et ça gronde à Marseille ces derniers temps, tant en raison des résultats que pour la politique sportive menée par le président Pablo Longoria.

McCourt résiste, mais pour combien de temps ?

D’après La Provence , Frank McCourt ne prévoirait toujours pas à l’instant T de céder l’OM. Bien au contraire, son entourage affirme qu’il voudrait continuer. Et ce, bien que des investisseurs saoudiens se montreraient de plus en plus insistants.

«Un jour ou l'autre, ça va bien exister»