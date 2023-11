OM : En direct, elle balance sur la réputation de Longoria

Axel Cornic

Invité de l’émission After Foot ce mardi soir, l’agent de joueurs Jen Mendelewitsch a eu des mots forts concernant Pablo Longoria et son image dans le milieu du football. Et contrairement à ce qui a pu être dit ou supposé, le président de l’Olympique de Marseille a une grosse cote sur la scène européenne.

S’il a réussi à relancer le projet marseillais, Pablo Longoria s’est vu reprocher plusieurs choses, notamment concernant une instabilité de l’OM qui servirait ses intérêts personnels... délaissant parfois ceux du club !





« Longoria a une très bonne réputation, que ce soit en France ou à l’étranger »

Ce n’est pas la version de Jen Mendelewitsch, qui semble tenir le président de l’OM en haute estime. « C’est quelqu’un qui a une très bonne réputation, que ce soit en France ou à l’étranger. Il a déjà une grosse expérience et il a su s’entoure de personnes reconnues pour leurs compétences » a expliqué l’agent de joueur, sur RMC Sport . « A l’OM, on a beaucoup tapé sur la précédente direction à juste titre, mais aujourd’hui Longoria vis-à-vis des agents ou vis-à-vis des autres clubs, c’est un homme qui a une image très positive ».

« Il a réussi à faire de l’OM un club très professionnel, alors qu’auparavant on pouvait se plaindre »