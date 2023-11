Coup de théâtre pour la vente de l’OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Frank McCourt brouille les pistes. Alors que certains journalistes ont annoncé, ces derniers jours, une vente imminente de l'OM, le propriétaire américain de 70 ans a tenu à démentir ces informations et affirmé qu'il n'avait pas l'intention de se séparer du club marseillais dans les prochains mois. Ce dossier semble totalement relancé.

La possible vente de l'OM continue d'agiter les foules. Lancées depuis plus de trois ans, les rumeurs continuent de fleurir sur les réseaux sociaux. Certains journalistes, aussi, balancent leurs informations sur ce dossier rempli de mystère. Le dernier à avoir évoqué le sujet est David Berger, journaliste pour Canal + . Ce dernier a évoqué des discussions très avancées entre l'Arabie Saoudite et Frank McCourt. Selon lui, les deux parties pourraient tomber d'accord durant le mois de janvier. Alors, info ou intox ? Pour Thibaud Vézirian, le journaliste est fiable.

Coup de tonnerre à l’OM, Longoria vend la mèche pour son départ ? https://t.co/xauIFzUAjU pic.twitter.com/vpEYSVekiA — le10sport (@le10sport) November 14, 2023

De nombreux journalistes annoncent la vente de l'OM

« Lui aussi, il a remarqué que Frank McCourt est aux abonnés absents, toujours pas de petits mots, même si ça nous aurait fait sourire, toujours pas de démenti ou quoi que ce soit. La cellule com’ de l’OM est aussi perdue face à la situation, on est vraiment sur une fin d’époque, je ne vois pas comment cela serait possible autrement. Pourquoi ne voit-on plus du tout Longoria ? Soit cela sent l’officialisation de la vente de l’OM, soit il est extrêmement marqué encore par les menaces, les intimidations, et il ne sait plus comment se sortir de cela, soit il est lessivé par les doubles casquettes de président-directeur sportif, qu’il aurait dû porter quelques mois, et cela fait deux ans et demi … » a lâché Vézirian sur Twitch.

Coup de froid dans ce dossier