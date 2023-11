Vente OM : «Ça va arriver», il vend la mèche en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs jours, les informations concernant la vente de l'OM se sont amplifiées. En effet, l'Arabie Saoudite serait plus proche que jamais de reprendre le club phocéen malgré les démentis dans le club McCourt. Même Laurent Paganelli pense que l'issue est désormais inéluctable.

Les rumeurs entourant la vente de l'OM continuent de s'intensifier en même temps que le club phocéen s'enfonce sur le plan sportif. Il y a quelques jours, Canal+ révélait même que l'arrivée de l'Arabie Saoudite était désormais imminente. Une information qui a évidemment mis le feu à Marseille, d'autant plus que dans le même temps le club ne décolle pas sur le plan sportif et enchaine les prestations inquiétantes.

«Ça va arriver a un moment ou un autre»

Interrogé par TeamFootball sur la vente de l'OM, Laurent Paganelli est également persuadé que cela finira par se faire. « La Vente OM ? Un jour ou l'autre, ça va bien exister. On ne peut plus freiner les grandes entreprises et les grands entrepreneurs. Un club comme l'OM, c'est tentant ! Si quelqu'un arrive après McCourt, ce sera quelqu'un au-dessus de McCourt. Par contre, il est capital que Marseille garde son identité. La personne qui viendra devra faire avec ça. Ça va arriver a un moment ou un autre », confie le consultant Canal+ .

Le clan McCourt continue de démentir