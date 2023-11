Mbappé - Haaland : Dilemme au Real Madrid pour le mercato ?

Thomas Bourseau

Le feuilleton Kylian Mbappé ne cesse de faire parler dans la presse française, mais aussi étrangère. En Espagne, il est expliqué que le Real Madrid se serait retiré du feuilleton Kylian Mbappé et qu’Erling Braut Haaland lui passerait devant dans l’ordre des priorités. Néanmoins, l’attaquant madrilène Rodrygo Goes ne sait pas qui choisir entre Mbappé et Haaland.

Kylian Mbappé ne laisse rien transparaître concernant sa situation contractuelle au PSG. Après avoir tenu tête au président Nasser Al-Khelaïfi à la dernière intersaison qui le menaçait d’un transfert s’il s’entêtait à ne pas prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain. Ecarté du groupe pendant trois semaines et privé de la tournée asiatique de pré-saison, Mbappé a finalement été réintégré dans l’effectif de Luis Enrique, mais sa situation contractuelle demeure identique.

«L’été est digéré ? Le plus important pour moi c’était de jouer au foot, le reste, je vous laisse faire»

Le10sport.com vous a confié le 2 octobre dernier que Kylian Mbappé ne devrait pas prendre de décision incessamment sous peu quant à son avenir. Pou r Prime Video , l’attaquant du PSG lâchait le message suivant sur son été agité en fin de semaine dernière. « Le plus important pour moi c’était de jouer au foot, le reste, je vous laisse faire, je pense que vous le faites bien. Je n’ai pas envie de parler pour suralimenter des choses, je pense qu’il y a déjà assez ».

«Mbappé ? Entre lui et Haaland, je ne sais pas qui je signerais, c'est très difficile»