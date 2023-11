Mbappé - Haaland : Grande nouvelle pour le PSG

Amadou Diawara

Alors que Kylian Mbappé est en fin de contrat le 30 juin, le PSG voudrait à tout prix le prolonger, et ce, pour ne pas le voir partir librement et gratuitement cet été. Et heureusement pour le club de la capitale, de plus en plus de membres du Real Madrid préféreraient miser sur Erling Haaland plutôt que sur le Français à l'été 2024.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé quittera le PSG librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là. Déterminé à conserver son numéro 7, le club de la capitale aimerait le convaincre de rempiler une nouvelle fois. Kylian Mbappé ayant déjà prolongé à l'été 2022, et ce, pour une durée de deux saisons, plus une en option.

Le Real Madrid préfère Haaland à Mbappé

Alors que Kylian Mbappé n'a pas activé la clause pour étendre son bail avec le PSG jusqu'en 2025, le Real Madrid serait prêt à boucler son transfert pour 0€ cet été. Mais heureusement pour le PSG, le Real Madrid pourrait finalement snober Kylian Mbappé pour recruter Erling Haaland.

Une clause spéciale Real Madrid pour Haaland