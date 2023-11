Il déballe tout sur son transfert au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'été 2021 a été marqué par le transfert de Lionel Messi au PSG. Mais l'international argentin n'était pas arrivé seul dans la capitale. En fin de contrat avec le Milan AC, Gianluigi Donnarumma avait rejoint les rangs parisiens. Un choix qu'il ne regrette aucunement. Ce lundi soir, le portier transalpin a loué les bienfaits d'un départ à l'étranger.

Depuis 2021, Gianluigi Donnarumma a pris place dans les cages du PSG. Le technicien ne fait pas toujours l'unanimité et présente certaines lacunes, notamment en ce qui concerne son jeu au pied. Mais le PSG peut se targuer de détenir l'un des portiers les plus performants au monde.

Le choix de Donnarumma critiqué en Italie

Un départ, qui ne passe toujours pas en Italie. Les supporters du Milan AC en veulent à Donnarumma. Certains considèrent que le gardien n'a rejoint le PSG que pour l'argent. Mais le portier retire énormément de bien de son passage à Paris.

Donnarumma ne regrette pas son départ au PSG