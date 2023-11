OM : La mèche est vendue pour le départ de Longoria ?

Hugo Chirossel

Président de l’OM depuis février 2021, Pablo Longoria a vécu sa période la plus compliquée en septembre dernier après la crise traversée par le club. Les critiques dont sa gestion a fait l’objet ont affecté le dirigeant espagnol. S’il a finalement décidé de conserver son poste après sa mise en retrait, tout porte à croire qu’il a déjà la tête loin de Marseille.

Après Marcelino, Javier Ribalta et David Friio, Pablo Longoria sera-t-il le prochain à quitter l’OM ? Successeur de Jacques-Henri Eyraud en tant que président du club marseillais depuis février 2021, le dirigeant espagnol a vécu ses premières grosses turbulences en septembre dernier. La réunion houleuse avec les représentants des groupes de supporters et les critiques dont sa gestion de l’OM a fait l’objet ont affecté Pablo Longoria.

L’avenir de Longoria interroge à l’OM

« Il a vrillé », a confié un proche de Pablo Longoria auprès de La Provence . Le président de l’OM a été marqué par les critiques émises par les représentants des groupes de supporters et notamment les doutes sur sa probité. Si son bras droit et ami Javier Ribalta a quitté définitivement le club après sa mise en retrait, Pablo Longoria est quant à lui finalement resté. Mais pour combien de temps ? Car comme le rapporte La Provence , l’Espagnol est aux abonnés absents dans une période où l’OM est dixième de Ligue 1 et déjà à sept points de la quatrième place.

«Il est là, mais il n’est plus là»