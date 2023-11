PSG, Real Madrid… Mbappé a choisi son prochain club !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé ne semble pas encore avoir totalement tranché pour son avenir. Du moins officiellement. Et pour cause, en coulisses, l'attaquant du PSG aurait déjà décidé de ne pas prolonger son contrat afin de s'engager libre avec le Real Madrid en vue de la saison prochaine.

L'avenir de Kylian Mbappé va rapidement revenir sur le devant de la scène. Et pour cause, le contrat de l'attaquant du PSG s'achève en juin prochain, et tant qu'il ne prolonge pas, son départ libre restera une possibilité importante. Dès le 1er janvier, il sera autorisé à discuter avec le club de son choix en vue de s'y engager libre pour la saison prochaine.

Mbappé veut signer au Real Madrid en 2024

Et selon les informations de José Alvarez, le choix de Kylian Mbappé est déjà fait. Présent sur le plateau du Chiringuito , le journaliste espagnol, qui assure tenir son information d'une personne très proche de l'attaquant du PSG, révèle que le seul objectif du joueur est de signer au Real Madrid à l'issue de la saison.

Un plan clair du clan Mbappé ?

Néanmoins, Kylian Mbappé ne compte pas se précipiter, et surtout, il n'a aucune intention de parler publiquement avant d'annoncer son choix. Il ne veut pas mettre la pression sur le PSG. Par conséquent, pour connaître officiellement le choix de Mbappé, il faudra se montrer patient, bien que vue d'Espagne, cela ne fasse plus de doute.