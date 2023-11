PSG : Mbappé réclame une folie à 300M€

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé continue d'affoler le mercato puisqu'il n'a toujours pas tranché pour son avenir. Cependant, la piste menant au Real Madrid continue d'exister, mais au sein du club merengue, les doutes existent concernant le montant total que pourrait atteindre l'opération.

Après un été plus que mouvementé, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé son bail avec le PSG, ce qui renforce la menace d'un départ libre à l'issue de la saison. Dans cette optique, l'ombre du Real Madrid continue de planer, mais les informations concernant l'intérêt du club madrilène sont assez contradictoires.

L'opération Mbappé pourrait coûter 300M€... rien que pour la première année

Il faut dire que, comme l'explique Eduardo Inda, le montant total de l'opération Mbappé a de quoi interpeller le Rea Madrid. « Ils me disent que c'est très compliqué financièrement. C'est une opération qui, la première année, pourrait coûter 300M€ pour la prime de signature et le salaire », explique le directeur d' OK Diario sur le plateau du Chiringuito , avant d'ajouter que Kylian Mbappé se montre très gourmand.

«Il veut gagner plus que les 35M€ nets qu'il gagne actuellement au PSG»