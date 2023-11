Mbappé : Il annonce le verdict pour Haaland, panique au PSG ?

Amadou Diawara

Selon la presse espagnole, le Real Madrid aurait abandonné l'idée de se jeter sur Kylian Mbappé, et ce, pour mettre le paquet sur Erling Haaland. Toutefois, Manchester City a annoncé que son numéro 9 allait rester encore plusieurs années en Premier League. Une sortie qui ne fait pas du tout les affaires du PSG.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé changera de club librement et gratuitement cet été s'il ne rempile pas d'ici-là. Conscient de la situation de la star française, le Real Madrid serait prêt à profiter de l'occasion pour boucler un transfert XXL à 0€.

Manchester City annonce qu'Haaland va rester

Toutefois, à en croire la presse espagnole, le Real Madrid pourrait oublier l'idée de recruter Kylian Mbappé (24 ans) dans un avenir proche, et ce, pour concentrer tous ses efforts sur Erling Haaland. En effet, le buteur de Manchester City serait devenu la nouvelle priorité du club merengue.

Mbapép vers le Real à cause d'Haaland ?