Le PSG tient déjà le nouveau Mbappé ?

Warren Zaïre-Emery a été récompensé. Auteur d'un bon début de saison au PSG, le milieu de terrain de 17 ans a été convoqué par Didier Deschamps et pourrait faire ses grands débuts sous le maillot de l'équipe de France dans les prochains jours. Ancien coach d'Arsenal, Arsène Wenger n'a pas hésité à le comparer à un certain Kylian Mbappé.

Lorsqu'il s'agit d'évoquer Warren Zaïre-Emery, de nombreux observateurs évoquent sa maturité, sa sérénité à toute épreuve. Pourtant, le jeune homme n'a que 17 ans et l'avenir devant lui. Le PSG est conscient de détenir une perle rare et devrait le prolonger dans les prochains jours comme l'a annoncé le 10Sport.com en exclusivité. Mais avant de signer son contrat avec son club formateur, Zaïre-Emery a rejoint l'équipe de France. Pour Arsène Wenger, cette convocation est tout sauf surprenante.

« Il me fait, quelque part, penser à Kylian Mbappé »

« On parle là d’un garçon doté d’un super talent. Il est d’une précocité exceptionnelle. Voilà pourquoi il est déjà retenu par Didier (Deschamps) chez les A. Quand à 17 ans, ton coach en club te choisit parmi les premiers pour être titulaire, ça sous-entend que tu dégages quelque chose d’inarrêtable. Il me fait, quelque part, penser à Kylian Mbappé, dans le sens où il fait déjà l’unanimité à un âge où en général tout le monde dit : « Il est doué, oui, mais on va voir… » a lâché l'ancien coach d'Arsenal.

« Tu ne vois pas de trou dans la raquette »