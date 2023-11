PSG : Deschamps interpelle Zaïre-Emery avec un message clair

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Didier Deschamps a pris une décision forte en convoquant Warren Zaïre-Emery, âgé de seulement 17 ans, en équipe de France A pour les prochains matchs face à Gibraltar et la Grèce. Et le sélectionneur national a fait passer un message au jeune milieu de terrain du PSG sur ce qu'il attend de lui avec ce rassemblement.

C'était attendu, et c'est officiel depuis l'annonce de la liste jeudi dernier : Warren Zaïre-Emery, actuellement en pleine bourre avec le PSG, a été convoqué en équipe de France et devient ainsi le plus jeune joueur jamais appelé chez les A, à 17 ans et 8 mois. Une belle récompense pour le milieu de terrain qui cartonne dans un rôle de titulaire indiscutable cette saison sous les ordres de Luis Enrique, mais Didier Deschamps a clairement indiqué ce lundi en conférence de presse que l'âge de Zaïre-Emery n'aurait aucun impact sur ce qu'il attend de lui avec les Bleus.

« Je ne vais pas avoir un traitement différent »

« A partir du moment où il est là, qu'il ait 17, 18, 19 ou 20 ans, je ne vais pas avoir un traitement différent. La seule chose que j'accorde à tous les jeunes joueurs qui arrivent, c'est d'avoir un peu plus d'indulgence parce que vouloir y être et y être, je sais que pour certains ce n'est pas audible mais le poids du maillot c'est lourd. Il y a des exigences, mais il a tout. Il faut que ça se fasse naturellement. Je ne vais pas la cajoler un peu plus parce que ça voudrait dire que je le considère à part », a indiqué le sélectionneur de l'équipe de France.

« La pression, il l'a déjà au PSG »