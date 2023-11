Mbappé prépare son transfert, la presse espagnole lâche une bombe

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le contrat de Kylian Mbappé s'achève en juin prochain et son avenir commence déjà à agiter les médias, notamment en Espagne. Et pour cause, l'attaquant du PSG est régulièrement annoncé du côté du Real Madrid. Et visiblement, son arrivée prendrait forme puisque le capitaine de l'équipe de France aurait déjà acheté une maison dans la capitale espagnole.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé a connu un été mouvementé à cause de sa situation contractuelle. En effet, l'attaquant français avait refusé d'activer une clause dans son contrat lui permettant d'être son bail d'une année. Par conséquent, le PSG avait décidé d'écarter son attaquant vedette du groupe avant de le réintégrer durant le mois d'août. Une situation qu'il a commentée pour la première fois samedi après son triplé à Reims : « Le plus important, ce que je voulais, c'était jouer au foot. Le reste, je vous laisse faire, vous le faites bien. Je n'ai pas envie de parler pour suralimenter des choses. Je pense qu'il y a déjà assez ». Mais son avenir continue d'être commenté.

Mbappé veut signer au Real Madrid

Et pour cause, s'il ne prolonge pas son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé sera libre de s'engager avec le club de son choix en fin de saison. Et selon les informations de José Alvarez, qui cite un proche de l'attaquant français, son choix est fait et sa volonté est de signer au Real Madrid en vue de la saison prochaine.

Une maison déjà achetée à Madrid ?