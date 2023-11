PSG/OM : Antoine Griezmann lâche une réponse pour son transfert

Thibault Morlain

Antoine Griezmann est en feu actuellement à l'Atlético de Madrid. De nouveau décisif ce dimanche face à Villarreal, l'international français suscite forcément certaines convoitises. Ces derniers mois, son nom a ainsi notamment été associé au PSG ou encore à l'OM. Pourrait-on alors voir Griezmann du côté de la Ligue 1 ? Pas sûr...

Star du football français, Antoine Griezmann n'a toutefois jamais évolué en Ligue 1. Recalé des centres de formation de l'Hexagone, c'est en Espagne que l'international tricolore a explosé, d'abord à la Real Sociedad puis à l'Atlético de Madrid, alors que ça n'a pas vraiment marché pour lui au FC Barcelone. De l'autre côté des Pyrénées, Griezmann continue d'impressionner, lui qui réalise une saison XXL en ce moment. Mais voilà que certaines rumeurs apparaissent concernant son avenir. Sous contrat jusqu'en 2026 chez les Colchoneros, Antoine Griezmann disposerait d'une clause libératoire de 25M€ et forcément, cela intéresserait du monde. Y compris en Ligue 1. Ainsi, on a notamment parlé d'un possible transfert que ce soit au PSG ou à l'OM pour le champion du monde 2018.

« Maintenant, c'est mon tour »

Quid alors de l'avenir d'Antoine Griezmann ? Plus heureux que jamais à l'Atlético de Madrid, le Français se verrait bien continuer chez les Colchoneros et signer prochainement un nouveau contrat. Alors que Diego Simeone a dernièrement prolongé à l'Atlético, Griezmann a lâché au micro de Movistar : « La prolongation de Simeone ? C'est l'entraîneur parfait pour le club. Miguel Angel (Gil Marin) le sait, il est très bon. Maintenant, c'est mon tour ».

« Antoine va rester dans l'histoire du club »