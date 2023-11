PSG : Il est chaud pour recruter Kylian Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Passé par le PSG entre 2018 et décembre 2020, Thomas Tuchel connait donc très bien Kylian Mbappé pour l'avoir entraîné au cours de cette période. Et l'entraîneur du Bayern Munich, toujours aussi fan de l'attaquant français, affiche son rêve de le faire venir en Allemagne...

À quoi faut-il s'attendre pour l'avenir de Kylian Mbappé, dont le contrat au PSG arrivera à expiration en juin prochain ? Le Real Madrid et Liverpool sont encore et toujours annoncés sur les traces du capitaine de l'équipe de France, mais faut-il craindre une concurrence surprise du Bayern Munich dans ce dossier ? Thomas Tuchel, qui a dirigé Mbappé par le passé au PSG, ne semble pas contre l'idée...

Tuchel ironise sur un transfert de Mbappé

Interrogé par le Canal Football Club dimanche, l'entraîneur du Bayern Munich a blagué sur une possible venue de Mbappé l'été prochain : « Si je veux recruter Kylian Mbappé au Bayern Munich ? Oui oui, il va jouer pour nous, c’est clair (Sourire). Kylian est Kylian, c’est extraordinaire. Il est très intelligent, il sait que s’il veut quelque chose et que tu ne lui donnes pas, il sait aussi pourquoi », indique l'entraîneur allemand.

« S’il veut venir, je vais le chercher en vélo »