«Un joueur extraordinaire» quitte l’OM, Longoria déballe tout

Pierrick Levallet

En fin de contrat avec l'OM à l'issue de la saison dernière, Alexis Sanchez n'a pas prolongé avec le club phocéen. L'international chilien a préféré faire son retour à l'Inter cet été. Pourtant, Pablo Longoria a tenté de convaincre l'attaquant de 34 ans de rester. Le président marseillais a d'ailleurs livré les coulisses des négociations.

«Il a temporisé»

« Alexis Sanchez est un joueur extraordinaire. Le niveau qu'il a affiché avec l'Olympique de Marseille était exceptionnel et je tiens à l'en remercier. Mais il y a toujours, autour du football et surtout autour de l'OM, une situation de désinformation générale qui rend très difficile la tenue d'une ligne commune dans la communication pour remettre la vérité au centre de la discussion. On lui a proposé une prolongation de contrat au mois de mai, il a temporisé et cherché à faire un peu de spéculation » a d’abord expliqué le président de l’OM dans un entretien accordé à RMC .

«On a privilégié d'autres caractéristiques»