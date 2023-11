Coup de tonnerre à l’OM, Longoria vend la mèche pour son départ ?

Thomas Bourseau

Pablo Longoria opère en tant que président de l’OM depuis février 2021. Rarement remis en cause depuis sa prise de fonctions, le travail de l’Espagnol sur le dernier mercato que ce soit au niveau de l’effectif ou de l’ex-entraîneur Marcelino lui a fait bien du tord auprès des supporters. Bousculé en septembre dernier, Longoria serait touché selon un proche, mais pas au point de quitter ses fonctions. Explications.

Depuis la réunion houleuse entre les supporters de l’OM et les dirigeants du club phocéen du 18 septembre dernier, Pablo Longoria semble être quelque peu en retrait. Touché par la tournure des évènements, le président de l’Olympique de Marseille avait d’ailleurs vidé son sac à La Provence pendant un entretien de plus de 2 heures la même semaine.

Un proche de Longoria explique qu’il a « vrillé », une démission imminente ?

Depuis, l’ex-entraîneur Marcelino s’en est allé. Même son de cloche pour Javier Ribalta qui était le directeur du football de l’Olympique de Marseille et pour David Friio. La Minute OM a récemment confié que le départ d’un dirigeant de l’OM n’était pas à exclure dans les mois à venir. Et Longoria ? Un proche du patron du club phocéen s’est livré à La Provence ces dernières heures pour faire savoir que l’Espagnol aurait « vrillé » et à Marseille, on affirmerait qu’il est là sans être là.

En coulisses, Longoria dément tout départ à court terme