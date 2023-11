Mbappé - PSG : Le Real Madrid veut éviter une victime colossale

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'avenir de Kylian Mbappé est au cœur de toutes les questions. Et pour cause, son contrat s'achève en juin prochain et tant qu'il ne prolonge pas au PSG, un départ libre sera possible. Le Real Madrid est donc aux aguets, mais au sein du club merengue, les doutes deviennent de plus en plus importants à ce sujet.

Quel avenir pour Kylian Mbappé ? C'est la question qui revient avec le plus de récurrence sur le mercato. Et pour cause le contrat de l'attaquant du PSG s'achève en juin prochain, et tant qu'il ne prolonge pas, un départ libre restera possible, notamment vers le Real Madrid qui reste le candidat le plus sérieux pour l'accueillir.

Le Real prépare l'avenir

Cependant, selon les informations de Mundo Deportivo , certaines voix s'élèvent au sein du club merengue pour se retirer de la course à la signature de Kylian Mbappé. Et pour cause, le Real Madrid a entamé un projet sur l'avenir avec les recrutements de Jude Bellingham, Vinicius Junior, Rodrygo ou encore Endrick, qui arrivera l'été prochain.

Mbappé peut tout gâcher

Et forcément, l'arrivée de Kylian Mbappé remettrait en cause ce projet puisque l'attaquant français débarquera forcément pour être titulaire au Real Madrid ce qui nécessiterait de mettre un joueur sur le banc et offrirait forcément moins de temps de jeu à Endrick. Par conséquent, au sein du club merengue, les doutes seraient de plus en plus présents.