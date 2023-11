OM : Il dénonce un fiasco sur le mercato

Hugo Chirossel

Une nouvelle fois, le mercato estival a été très animé à l'OM et Pablo Longoria a effectué de nombreux changements au sein de l’effectif. Ce qui ne porte pas ses fruits depuis le début de la saison, les Olympiens étant dixièmes de Ligue 1 et déjà loin des places qualificatives pour la Ligue des champions. Pour l’ancien Marseillais Fabrice Abriel, le club s’est considérablement affaibli cet été.

Dimanche soir sur la pelouse du RC Lens, l’OM a concédé sa quatrième défaite de la saison en championnat (1-0). Si les résultats en Ligue Europa sont satisfaisants, les Olympiens n’ont pas réussi à redresser la barre en Ligue 1 et voient déjà les places européennes s’éloigner. Dans ce contexte, le mercato estival de Pablo Longoria et les nombreux changements réalisés sont contestés.

OM : La mèche est vendue pour le départ de Longoria ? https://t.co/M7fvkiHuHW pic.twitter.com/um18SAzyIZ — le10sport (@le10sport) November 14, 2023

«C’est aussi la faute de certains éléments dont le jeu est illisible»

« Pourquoi Jonathan Clauss est le meilleur joueur de cette équipe ? Parce que, malgré ses lacunes défensives, il a cette spontanéité, il est constant dans ses prises de décisions. C’est facile de le comprendre et donc de combiner avec lui. Si l’OM n’a pas d’automatismes, de complicité dans le jeu, c’est aussi la faute de certains éléments dont le jeu est illisible. C’est compliqué de deviner quand Ndiaye va lâcher son ballon, d’anticiper les zones visées par Kondogbia, les déplacements de Veretout… Renan Lodi aussi. Il n’a pas une qualité de centre exceptionnelle, pourtant il tire tous les coups de pied arrêtés. C’est un mystère. C’est une équipe imprévisible, mais dans le mauvais sens du terme », a confié Fabrice Abriel, dans un entretien accordé à La Provence .

«L’OM s’est considérablement affaibli cet été»