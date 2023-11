L’OM lâche 40M€, c’est un fiasco

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis son arrivée à l'OM, Pablo Longoria est globalement encensé pour son travail, notamment sur le mercato. Néanmoins, l'agent de joueurs Yvan Le Mée n'est pas totalement de cet avis et n'hésite pas à pointer du doigt le bilan du président marseillais en s'arrêtant sur le rendement de certains joueurs en particulier.

Nommé président de l'OM en 2020, Pablo Longoria a rapidement affiché ses facilités à travailler sur le mercato. Le dirigeant espagnol a multiplié les recrues, parfois avec succès, mais alors que son bilan est souvent mis en valeur, Yvan Le Mée n'hésite pas à l'inverse à critiquer certains de ses transferts.

«On peut faire une liste de 35 joueurs»

Présent au micro de l' After Foot sur RMC , Yvan Le Mée est ainsi catégorique quand il s'agit de faire le bilan des mercatos de Pablo Longoria. Il prend notamment en exemple certains transferts dont la valeur atteint les 40M€. « Lirola c’est 13 millions et tu le prêtes, Amavi, on en a déjà parlé, Pau Lopez, il ne sait pas jouer à 5 mètres et tu le paies 13 millions, Luis Henrique, c'est 8 millions et où est-il ? Konrad de la Fuente ? On peut faire une liste de 35 joueurs », lance Yvan Le Mée, avant d'en rajouter une couche.

«Quand tu regardes les 4 ou 5 derniers mercatos, il y a eu de nombreuses erreurs»