OM : «Horrible», il déballe tout après ce transfert

Recrue la plus chère de l'histoire de l'OM, Vitinha n'a pas su profiter de la mauvaise passe traversée par Pierre-Emerick Aubameyang pour faire taire les critiques. Bien au contraire. Certains observateurs comme Christophe Dugarry estiment que l'ancien buteur du Sporting Braga n'a pas sa place à Marseille. Selon lui, la faute revient à Pablo Longoria.

Les critiques sont de plus en plus nombreuses en ce qui concerne le niveau de Vitinha. Il faut dire que les supporters attendaient beaucoup de ce joueur recruté 32M€ par l'OM l'hiver dernier. Le buteur n'a jamais justifié cet investissement et n'a pas su saisir sa chance ces derniers jours lorsque Pierre-Emerick Aubameyang lui a laissé l'opportunité de montrer son niveau. Pour Christophe Dugarry, la coupe est pleine.

Coup de tonnerre à l’OM, Longoria vend la mèche pour son départ ? https://t.co/xauIFzUAjU pic.twitter.com/vpEYSVekiA — le10sport (@le10sport) November 14, 2023

« Vitinha est comique »

« Vitinha est comique, lui, il fait mal au ballon, à chaque fois qu’il touche le ballon techniquement c’est horrible, il n’a aucune sensation au bout des pieds. Il faut demander au mec qui l’a recruté de venir nous parler pour nous expliquer ce qu’il a vu chez ce joueur, sans même parler d’argent, qu’il pouvait avoir simplement sa place à l’Olympique de Marseille. Qu’est ce qui a fait que son nom a pu sortir du chapeau » a confié le champion du monde 1998. Mais selon lui, la responsabilité est partagée avec Pablo Longoria.

Dugarry tacle Longoria