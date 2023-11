Révolution à l’OM, il interpelle Longoria et McCourt

Hugo Chirossel

Contrairement à l’année passée, les nombreux changements effectués par Pablo Longoria cet été à l’OM n’ont pas pris. Pour Fabrice Abriel, cette instabilité est clairement une des raisons qui peut expliquer les problèmes des Olympiens cette saison. Mais l’ancien Marseillais s’est également interrogé sur qui était le réel instigateur de ces bouleversements, l’Espagnol ou Frank McCourt ?

Dirigeants, joueurs, entraîneurs, tout le monde en prend pour son grade à l’OM. Plusieurs recrues arrivées l’été dernier à Marseille déçoivent, notamment dans le secteur offensif. Les intentions de Gennaro Gattuso, nommé entraîneur le 27 septembre dernier, et son plan de jeu sont encore difficilement lisibles. Enfin, les dirigeants et surtout Pablo Longoria, responsable des nombreux changements effectués à l’OM cet été, sont eux aussi la cible des critiques.

« Ce n’est pas Pablo Longoria qui est sur le terrain… Après, est-ce que l’instabilité est un facteur négatif ? Est-ce que cette gouvernance qui ne semble plus tenir la barre impacte directement le sportif ? Je dirais oui, surtout à Marseille », estime Fabrice Abriel, dans un entretien accordé à La Provence . « Ici, même quand tout est bien calé, l’environnement s’embrase à cause d’un simple courant d’air. Si le groupe est fort, la crise dure deux ou trois jours. Si le club n’est pas soudé, des dirigeants au staff en passant par les joueurs, tu ne peux pas avoir des résultats . »

