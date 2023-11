L’OM a eu tout faux eu mercato

Thibault Morlain

Du côté de l’OM, le dernier mercato estival a été très mouvementé. Le club phocéen s’est notamment considérablement renforcé dans le secteur offensif. Les arrivées d’Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr ont un gros engouement sur la Canebière. Mais alors que les Sénégalais sont loin de convaincre à l’OM, certains remettent en question ces transferts…

Face aux performances décevantes de l’OM, les critiques se multiplient du côté de Marseille. Certains joueurs sont davantage pointés du doigt, à commencer notamment par Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr. Achetées par le club phocéen cet été, les deux recrues sénégalaises n’ont pas vraiment le rendement escompté. Et si l’OM s’était tout simplement trompé avec Ndiaye et Sarr ?

« Ils n'ont pas la personnalité pour jouer à l’OM »

Dans des propos accordés à La Provence , Fabrice Abriel est revenu sur le mercato estival de l’OM. L’ancien Olympien a alors pointé du doigt les transferts de Sarr et Ndiaye, lâchant : « Iliman Ndiaye et Ismaila Sarr, ce sont des bons petits joueurs, ils ont du talent, mais ils n'ont pas la personnalité pour jouer à l’OM ».

« L'OM s'est considérablement affaibli cet été »