Mbappé - PSG : Il annonce son transfert au Real Madrid !

Kylian Mbappé continue toujours de faire les gros titres en Espagne, et ce malgré le récent démenti du Real Madrid concernant l’existence de négociations. Présentateur vedette de l’émission El Chiringuito, Josep Pedrerol en a d’ailleurs rajouté une couche, affirmant que l’attaquant français « va arriver » chez les Merengue cet été.

Actuellement dans sa dernière année de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé se retrouve de nouveau en position de force pour son avenir. Forcément, tous les regards sont tournés vers le Real Madrid, qui tente en vain depuis plusieurs années d’attirer l’enfant de Bondy, mais à en croire la Cadena SER , le club espagnol aurait d’ores et déjà décidé de jeter l’éponge. Une information démentie par RMC et à laquelle ne croit pas Josep Pedrerol. Et le présentateur du Chiringuito va plus loin.

« Mbappé va arriver au Real Madrid »

Invité d’ Antena 3 ce mardi, Josep Pedrerol est revenu sur l’origine de son fameux tic-tac lancé en 2021, compte à rebours avant l’éventuel transfert de Mbappé vers le Real Madrid. « C'était il y a quatre ans (en 2021 en réalité, NDLR), quand Mbappé devait arriver au Real Madrid. Il est né sur 'Jugones' à trois heures de l'après-midi, un de ces jours où vous ne savez pas vraiment comment commencer et il m'est venu à l'esprit que le tic-tac était une façon parfaite de dire que Mbappé était proche du Real Madrid. Et cela s'est produit une année, une autre année, une autre année.... Et le tic-tac, je pense qu'il va se terminer cet été parce que Mbappé va arriver au Real Madrid », lance l’animateur.

« J’ai les mêmes informations qu'il y a trois ans »