PSG : A l’étranger, deux clubs prestigieux attendent Mbappé !

Thomas Bourseau

En fin de contrat au PSG, Kylian Mbappé a la cote à l’étranger. Que ce soit au Real Madrid ou au Bayern Munich, deux messages lui ont été transmis en marge du mercato estival de 2024, moment où le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain sera agent libre si sa situation contractuelle restait inchangée.

Le contrat de Kylian Mbappé arrivera à expiration à la fin de l’année au PSG et comme le10sport.com vous l’a révélé le 2 octobre dernier, aucune décision ne sera prise dans les semaines à venir. D’autant plus qu’à compter du 1er janvier 2024, Mbappé aura la possibilité de se mettre d’accord sur les termes d’un contrat avec le club de son choix à l’étranger.

«Si je signerais Mbappé ? Bien sûr, c'est un crack»

Le Real Madrid est plus qu’une simple option. Courtisan de longue date, le club merengue a fait savoir par l’intermédiaire de son attaquant Rodrygo Goes à la Cadena COPE que Kylian Mbappé est le bienvenu à la Casa Blanca. « Si je signerais Mbappé ? Bien sûr, c'est un crack. Il faut demander au président. Entre lui et Haaland, je ne sais pas qui je signerais, c'est très difficile ».

«S’il veut venir, je vais le chercher en vélo»