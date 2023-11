Mbappé : Le PSG prépare du lourd pour écœurer le Real Madrid

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le contrat de Kylian Mbappé s'achève en juin prochain, et son avenir va rapidement faire encore plus parler que les mois précédents. Et pour cause, dès le 1er janvier, il sera autorisé à discuter avec le club de son choix en vue de s'y engager libre pour la saison prochaine. Une situation que le PSG espère éviter. Et le club de la capitale semble bien décidé à y mettre le prix.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé est encore dans le doute concernant son avenir. Deux principale option s'offre à lui, à savoir prolonger au PSG ou partir libre à l'issue de la saison. Si la seconde solution est choisie, c'est le Real Madrid qui tient toujours la corde pour l'attirer après avoir déjà plusieurs fois tenté sa chance. Cependant, comme en 2022, le PSG ne compte pas se laisser faire et prépare une offensive d'envergure.

PSG, Real Madrid… Mbappé a choisi son prochain club ! https://t.co/VaLFSXnA8G pic.twitter.com/pznBA3mEo2 — le10sport (@le10sport) November 14, 2023

Le PSG prépare une offre colossale pour Mbappé

Ainsi, selon les informations d'Eduardo Inda, le PSG serait prêt à offrir à son attaquant un salaire annuel avoisinant les 100M€ nets, primes comprises, qui serait à la portée d'aucun club européen, pas même du Real Madrid. Seuls les clubs saoudiens seraient en mesure de rivaliser, mais Kylian Mbappé a déjà écarté la possibilité de rejoindre la Saudi Pro League. En parallèle, le PSG insistera sur sa promesse de bâtir une équipe autour de son attaquant vedette pour remporter la Ligue des champions. Ce qui a commencé à être mis en place l'été dernier.

Le coût de l'opération inquiète le Real