Mercato : Le PSG défie le Real Madrid pour une star !

A seulement 23 ans, Alphonso Davies dispose déjà d’une grosse expérience au Bayern Munich et d’une Ligue des champions. Le Real Madrid semblerait préparer son transfert pour l’été prochain, mais serait rejoint par divers cadors européens, y compris le PSG. La guerre est déclarée entre les deux clubs habitués de cette concurrence sur le mercato.

Le Real Madrid prépare un gros mercato estival pour 2024. Par le biais de l’enregistrement d’un épisode du Here We Go Podcast , le journaliste Fabrizio Romano expliquait avant toute chose et surtout avant de lancer les grandes manœuvres pour le feuilleton Kylian Mbappé que le Real Madrid souhaitait recruter un latéral gauche.

Avant Mbappé, le Real Madrid voudrait boucler le coup Alphonso Davies

Le nom d’Alphonso Davies avait alors été cité par Fabrizio Romano. Marca a dernièrement révélé que le latéral gauche de 23 ans du Bayern Munich ferait d’une signature au Real Madrid en fin de saison une priorité. 90Min confirme la tendance pour le champion d’Europe 2020 avec le Bayern Munich. Cependant, les Merengue ne seraient pas seuls.

Le PSG s’invite à la fête pour Alphonso Davies