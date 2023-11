Le PSG rêve du «nouveau Messi», son transfert est annoncé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Eblouissant avec le Brésil qui dispute actuellement la Coupe du monde U17, Estevão Willian continue d'affoler le mercato et les grands clubs européens. Son nom circule du côté du PSG depuis plusieurs mois. Mais le FC Barcelone est également sur le coup. Et le club blaugrana semble d'ailleurs avoir de sacrés atouts pour devancer la concurrence.

Après Endrick, qui rejoindra le Real Madrid l'été prochain, Palmeiras voit un autre crack éclore sous ses couleurs. En effet, voilà plusieurs mois qu'Estevão Willian fait parler de lui. Surnommé Messinho pour son style de jeu proche de celui de Lionel Messi, le jeune brésilien confirme d'ailleurs son talent avec le Brésil qui dispute actuellement la Coupe du monde U17.

Mercato : Le PSG l’a lâché, des retrouvailles avec Mbappé ? https://t.co/eXYOIbHPj1 pic.twitter.com/qwA6FG1YYZ — le10sport (@le10sport) November 15, 2023

Messinho affole le mercato

Par conséquent, cela ne fait plus aucun doute, Estevão Willian sera très prochainement impliqué dans un grand transfert vers l'Europe. Mais pour rejoindre quel club ? Le PSG a déjà transmis une offre de 50M€, refusée par Palmeiras, et selon les informations de AS , Messinho rêve de rejoindre le FC Barcelone.

Le Barça a un atout majeur face au PSG