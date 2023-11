Mercato : Mbappé ou Haaland ? Le Real Madrid annonce la couleur !

Thomas Bourseau

Le Real Madrid, bien que le club ait publié un communiqué via lequel il affirmait ne pas discuter avec Kylian Mbappé et que la presse espagnole confiait que les Merengue s’étaient retirés de l’opération, serait toujours dans le coup. Le vestiaire madrilène serait prêt à accueillir Mbappé à bras ouverts. Après Rodrygo Goes, Joselu garde la porte du Real Madrid ouverte.

Kylian Mbappé semble être particulièrement attendu au Real Madrid. Le contrat du Français au PSG prend en l’état fin le 30 juin prochain et aucune décision ne sera prise prochainement à ce sujet comme le10sport.com vous le révélait le 2 octobre dernier. Mais au Real Madrid, les témoignages se succèdent.

Vinicius Jr et Rodrygo Goes ouvrent la porte à Mbappé

Pour France Football dernièrement, Vinicius Jr révélait espérer que Kylian Mbappé finisse par rejoindre le Real Madrid malgré les évènements passés. Pour la Cadena COPE , Rodrygo Goes a confié en ce début de semaine que Mbappé était le bienvenu, mais que le fait de devoir choisir entre le joueur du PSG et Erling Braut Haaland était un dilemme cornélien que seul le président Florentino Pérez se devra de résoudre.

« Haaland ou Mbappé ? En fin de compte, le Real Madrid signe les meilleurs»