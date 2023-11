300M€ pour Kylian Mbappé, le PSG doit-il faire une folie ?

La rédaction

Si Kylian Mbappé est aujourd’hui un joueur du PSG, le flou subsiste concernant l’avenir du Français, qu’on annonce également au Real Madrid. Et pour cause… Dans sa dernière année de contrat, il est en position de force et peut réclamer un pactole. Ainsi, en Espagne, on évoque le prix de 300M€ pour l’opération Mbappé. Le PSG doit-il s’aligner sur ce montant ?

Une fois n’est pas coutume, le marché des transferts encore animé par le feuilleton Kylian Mbappé. S’il est resté au PSG durant l’été, les questions sont nombreuses concernant son avenir. Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le club de la capitale, Mbappé a déjà fait savoir à sa direction qu’il n’avait pas l’intention d’activer son année supplémentaire en option pour prolonger jusqu’en 2025. Cela laisse donc planer la menace d’un départ libre à l’issue de cette saison et forcément, dans une telle situation, on imagine alors Kylian Mbappé possiblement rejoindre le Real Madrid…

Une opération à 300M€ ?

Le PSG ? Le Real Madrid ? Un autre club ? Quel avenir pour Kylian Mbappé ? Même s’il sera libre, il faudra toutefois sortir le chéquier pour s’offrir l’actuel attaquant parisien. De quel montant parle-t-on alors pour Mbappé ? Sur le plateau d’ El Chiringuito , Eduardo Inda a notamment évoqué une opération à… 300M€ : « C'est une opération qui, la première année, pourrait coûter 300M€ pour la prime de signature et le salaire ».

Où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ?

La question est maintenant de savoir qui pourrait payer une telle somme. Après avoir payé plus de 100M€ pour Jude Bellingham, le Real Madrid pourrait ne pas être très chaud pour débourser autant pour Kylian Mbappé en 2024 d’autant qu’il y a également la possibilité de recruter Erling Braut Haaland. En parallèle, les clubs de Premier League, puissants financièrement, pourraient se mêler à la lutte. Et puis, il y aura bien évidemment le PSG. Le Qatar ne baissera certainement pas les bras aussi facilement et ne devrait pas laisser Kylian Mbappé partir librement comme cela. Comme en 2022, un énorme forcing pourrait être opéré pour le convaincre de rester à Paris. De là à débourser 300M€ ?



Alors, le PSG doit-il faire une folie pour Kylian Mbappé ?