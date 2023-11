Le PSG lâche 170M€, Luis Enrique a trouvé mieux

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG n'a pas hésité à se lâcher sur le mercato afin de renforcer son secteur offensif. Dans cette optique, le club parisien a notamment recruté deux avant-centres à savoir Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos pour un total de 170M€. Mais alors que leur rendement est loin de répondre aux attentes, Luis Enrique semble avoir une autre idée.

L'été du PSG n'aura pas manqué d'être agité. En effet, le club de la capitale a dépensé sans compter afin d'oublier une saison poussive. L'objectif concernait notamment le secteur offensif. Plusieurs joueurs sont arrivés, mais Luis Campos souhaitait surtout attirer un vrai numéro 9 dont le profil manque depuis le départ d'Edinson Cavani et la descente aux enfers de Mauro Icardi. C'est ainsi que Gonçalo Ramos a signé au PSG sous la forme d'un prêt payant de 20M€ assorti d'une option d'achat quasiment obligatoire de 60M€. Mais les Parisiens ne se sont pas arrêtés là puisque dans les dernières heures du mercato, c'est Randal Kolo Muani qui a débarqué pour 90M€. Mais le rendement des deux attaquants est loin de répondre aux attentes puisque à eux deux, ils totalisent 5 buts toutes compétitions confondues, 3 pour le Français, 2 pour le Portugais.

Luis Enrique et la tentation d'un faux neuf

Un rendement très insuffisant qui pourrait pousser Luis Enrique à laisser ses deux attaquants sur le banc afin d'utiliser un plan totalement différent. L'entraîneur du PSG envisagerait d'utiliser un faux numéro 9 pour accompagner Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Un schéma qui a souvent été utilisé par la sélection espagnole et qu'avait d'ailleurs essayé Luis Enrique en début de saison avec Marco Asensio. L'ancien joueur du Real Madrid s'était montré performant, inscrivant notamment 2 buts en 3 matches, mais c'était avant l'arrivée de Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, et surtout l'Espagnol s'est rapidement blessé.

Asensio et Lee Kang-In, les deux options les plus crédibles