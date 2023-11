Transfert «exceptionnel» au PSG, Luis Enrique jubile

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très actif durant le mercato estival, le PSG a notamment lâché 22M€ pour le transfert de Lee Kang-In. Après un début de saison poussif entre ses blessures et sa participation aux Jeux Asiatiques, le Sud-Coréen impressionne depuis quelques matches. A tel point que Luis Enrique parle d’un joueur exceptionnel.

Recruté pour 22M€ en provenance de Majorque, Lee Kang-In a connu des débuts compliqués au PSG. Et pour cause, le Sud-Coréen s’est d’abord blessé avant d’être autorisé à disputer les Jeux Asiatiques où il a remporté la médaille d’or ce qui lui permet d’être exempté de service militaire. Une bonne nouvelle pour le joueur puisqu’il évite ainsi une absence de plus de deux ans. Et c’est également une bonne nouvelle pour le PSG compte tenu des récentes prestations de Lee Kang-In qui brille depuis son retour à la compétition. Après la victoire à Reims (3-0), Luis Enrique a d’ailleurs encensé son joueur.

«Lee Kang-in est un joueur exceptionnel»

« Les bons joueurs peuvent jouer dans différentes positions. Lee Kang-in est un joueur exceptionnel. Il me surprend plus chaque jour. Il ne perd pas le ballon. Quand tu joues contre une équipe aussi agressive et intense que Reims, tu dois essayer de résister à la pression et garder le ballon », explique l’entraîneur du PSG en conférence de presse avant de poursuivre.

«L’avantage d'entraîner le PSG c’est que j’ai des très bons joueurs»