Il rapporte le jackpot au RC Lens et annonce du lourd !

Deuxième de Ligue 1 à l’issue de la saison dernière, le RC Lens a perdu deux de ses meilleurs joueurs lors du mercato estival, Seko Fofana et Loïs Openda. Ce dernier a pris la direction du RB Leipzig après seulement une saison passée chez les Sang et Or, dans le cadre d’un transfert record. S’il régale en Bundesliga, la donne est différente en sélection, mais l’international belge ne s’inquiète pas, bien au contraire.

En terminant deuxième de Ligue 1 la saison dernière, à seulement un point du PSG, le RC Lens a attiré l’attention. À tel point que les Sang et Or n'ont pas pu retenir tous leurs joueurs. C’est notamment le cas en ce qui concerne Loïs Openda. Arrivé lors de l’été 2022, l’attaquant de 23 ans a fait le choix de s’engager avec le RB Leipzig jusqu’en juin 2028. Un transfert record pour le RC Lens, estimé à environ 50M€.

«Je sais que tout est possible lorsque je me fixe un objectif»

Auteur de 11 buts toutes compétitions confondues cette saison, Loïs Openda justifie son transfert au RB Leipzig. Cependant, la situation est un peu différente en sélection. L’attaquant belge n’a pas encore trouvé le chemin des filets avec les Diables Rouges depuis la nomination de Domenico Tedesco au poste de sélectionneur. Ce qui n’inquiète pas du tout Loïs Openda : « Maintenant, je ne doute plus. Je sais que tout est possible lorsque je me fixe un objectif. Parfois, j’ai même une prémonition avant un match. Je me réveille et je me dis : "aujourd’hui, je vais marquer" », a déclaré Loïs Openda ce mardi en conférence de presse.

