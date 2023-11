Le vestiaire du RC Lens se mobilise pour ce renfort historique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cet été, le RC Lens a bouclé le plus gros transfert de son histoire avec l’arrivée d’Elye Wahi en provenance de Montpellier pour 35M€. Depuis, l’attaquant de 20 ans poursuit son apprentissage dans le nord de la France, et il peut compter sur le soutien de ses coéquipiers qui ne le lâche pas d’une semelle.

Elye Wahi a changé de dimension après son départ de Montpellier, rejoignant le RC Lens pour 35M€, soit le transfert le plus onéreux jamais réalisé par les Sang-et-Or . Forcément, la pression est forte sur les épaules de l’attaquant français, qui manque de régularité en ce début de saison, totalisant 3 buts en 14 matches disputés toutes compétitions confondues. Alors que Franck Haise n’hésite pas parfois à recadrer publiquement son renfort estival, Adrien Thomasson y est également allé de son commentaire dimanche soir après la victoire contre l’OM (1-0).

« Il ne faut pas le lâcher »

« Il faut être derrière lui. Il ne faut pas le lâcher. Il a vraiment des qualités incroyables, on le voit tous les jours à l'entraînement », confie le joueur du RC Lens au micro de RMC , qui a malgré tout adressé une petite pique à son coéquipier.

« Comme avec un enfant, il faut tout le temps être derrière lui »