«Des patineuses», Riolo hallucine et clash le RC Lens

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Premier faux-pas pour le RC Lens en Ligue des champions. Mercredi soir, les Sang et Or se sont inclinés sur la pelouse du PSV Eindhoven (1-0). L'attitude des joueurs nordistes a profondément agacé Daniel Riolo. Au micro de RMC, le chroniqueur s'est aussi interrogé sur le matériel utilisé par le RC Lens, alors que la pluie avait fait son apparition durant la rencontre.

Le RC Lens est tombé aux Pays-Bas. Le club de Franck Haise s'est incliné face au PSV Eindhoven mercredi soir, mais reste, malgré tout, en course pour la qualification pour les huitièmes de finale. Mais la prestation du RC Lens a réussi à irriter Daniel Riolo.

Mercato : Le RC Lens tente un coup en Ligue 1, la porte est ouverte https://t.co/xYIZ8UaFv0 pic.twitter.com/UGPybnOwvf — le10sport (@le10sport) November 9, 2023

Riolo en colère contre le RC Lens

« Les Lensois ont perdu du temps à s’énerver. Sotoca a fait des choses, qui ne sont pas intelligentes, bêtes. Et au-delà du mérite, je ne crois pas que fondamentalement le PSV soit meilleur que Lens. Tout comme je ne crois pas que le Milan AC soit meilleur que le PSG » a-t-il déclaré sur RMC.

« Ils nous e******** à glisser ! »