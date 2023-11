Surprise, une légende annonce du lourd au RC Lens

Benjamin Labrousse

Iconique président du RC Lens de 1988 à 2012 puis de 2013 à 2017, Gervais Martel avait finalement confié les clés du camion à l’actuel dirigeant lensois Joseph Oughourlian. La légende lensoise a récemment donné de ses nouvelles et a affirmé que les Sang et Or étaient entre de bonnes mains.

Le RC Lens a pris une nouvelle dimension. Remonté en Ligue 1 il y a de cela trois saisons, les Sang et Or ont déjoué tous les pronostics l’année dernière en terminant dauphin du PSG à seulement un point des Parisiens. Désormais engagés en Ligue des Champions, les hommes de Franck Haise se rendent ce mercredi soir sur la pelouse du PSV Eindhoven. Une rencontre à laquelle devrait assister l’iconique président lensois Gervais Martel.

Gervais Martel a laissé place à Joseph Oughourlian

L’ancien président (1988-2012, 2013-2017) du RC Lens a d’ailleurs accordé un entretien au Parisien . Dans ce dernier, Gervais Martel affirme que les Sang et Or peuvent être rassurés par la gestion de son successeur Joseph Oughourlian.

« Je suis tranquille »